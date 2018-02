No clássico deste domingo, Cruzeiro registra seu sétimo maior público do ‘novo Mineirão’: 50.794 presentes

A vitória do Cruzeiro sobre o América por 1 a 0, neste domingo, registrou o sétimo maior público da Raposa desde que o Mineirão foi reinaugurado, em janeiro de 2013. Foram 47.499 pagantes e 50.794 presentes no duelo válido pelo Campeonato Mineiro. A final da Copa do Brasil de 2017, contra o Flamengo, teve o recorde de torcedores do estádio, com 61.017 torcedores presentes – 56.596 pagantes.

Com o triunfo, o Cruzeiro agora é líder isolado do Campeonato Mineiro, com 13 pontos. A Raposa se distancia justamente do América, que estava colado na ponta. O alviverde estaciona nos 10 pontos e poderá ser ultrapassado ainda na 5ª rodada do Campeonato Mineiro pela URT, que recebe o Atlético no Zama Maciel.

Na próxima rodada do Estadual, o Cruzeiro visita o Democrata de Governador Valadares, em jogo marcado para sexta-feira, às 21h30, no Mamudão. A tendência é que Mano Menezes volte a realizar o rodízio já tradicional neste início de temporada.

Veja a lista dos 10 maiores públicos do Cruzeiro no “Novo Mineirão”: 1 – Cruzeiro 0 (5) x (3) 0 Flamengo – Final volta Copa do Brasil 2017 (27/09/2017 ) – 61.017 presentes e 56.596 pagantes 2 – Cruzeiro 3 x 0 Grêmio – 33ª rodada Brasileiro 2013 (10/11/13) – 56.854 pagantes 3 – Cruzeiro 2 x 1 Goiás – 36ª rodada Brasileiro 2014 (23/11/2014) – 56.769 pagantes 4 – Cruzeiro 0 x 3 River Plate – Quartas de final (volta) Libertadores 2015 (27/05/2015) – 55.957 presentes e 54.898 pagantes 5 – Cruzeiro 1 (3) x (2) 0 Grêmio – Semifinal (volta) Copa do Brasil 2017 – 55.227 presentes e 50.715 pagantes 6 – Cruzeiro 0 x 2 Grêmio – Semifinal (ida) Copa do Brasil 2016 (26/10/2016) – 53.452 presentes e 50.715 pagantes 7 – Cruzeiro 1 x 0 América – 5ª rodada Mineiro 2018 (04/02/2018) – 50.794 presentes e 47.499 pagantes 8 – Cruzeiro 2 x 1 Internacional – 26ª rodada Brasileiro 2014 (04/10/2014) – 49.915 pagantes 9 – Cruzeiro 2 x 3 Atlético – 23 rodada Brasileiro 2014 (21/09/2014) – 49.534 pagantes 10 – Cruzeiro 2 x 0 Santa Cruz – 22 rodada Brasileiro 2016 (28/08/2016) – 49.208 presentes A elaborada pelo Superesportes não inlcui o jogo de reabertura contra o Atlético, vencido pela Raposa por 2 a 1. Naquela ocasião, as cadeiras do estádio foram ocupadas meio a meio por cruzeirenses e atleticanos (52.989 pagantes, renda de R$ 3.677.365,00)

Além disso, o Cruzeiro ultrapassou a marca de 100 mil torcedores no Mineirão nesta temporada – a vitória sobre o América foi o terceiro jogo do clube em Belo Horizonte. Após levar 33.187 e 23.467 pagantes nas duas primeiras partidas, contra Tupi e Uberlândia, respectivamente, os 47.499 pagantes do clássico deste domingo garantiram um total de 104.153 torcedores. A média de público do Cruzeiro em 2018 é de 34.718 pagantes.