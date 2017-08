Neymar se despede de colegas do Barcelona, já com um pé no PSG

O atacante Neymar anunciou nesta quarta-feira a seus colegas do Barcelona que deixará a equipe, segundo notícia confirmada pela direção do clube catalão. O brasileiro chegou na manhã desta quarta-feira ao centro de treinamentos do Barça e se reuniu durante alguns minutos com o resto do elenco para anunciar sua decisão de deixar o clube. Em seguida, dirigiu-se aos escritórios da diretoria, onde manteve uma reunião com dirigentes. A intenção dele é assinar contrato com o Paris Saint Germain (PSG), uma transação que ainda não foi concluída e que deverá ser de grande complexidade. O Barcelona confirmou também que o treinador Ernesto Valverde autorizou Neymar a se ausentar do treino desta quarta.

Depois de participar de uma excursão do Barça pelos Estados Unidos, Neymar voou diretamente de Miami para a China, onde cumpriu compromissos publicitários do clube azul-grená. Retornou na terça-feira a Barcelona, e na manhã seguinte foi ao CT, mas apenas para comunicar a saída aos colegas. Iniesta e Piqué haviam cobrado de Neymar que se pronunciasse rapidamente sobre sua situação, já que os constantes rumores haviam criado uma situação que perturbava o ambiente no vestiário.

Fonte: El País