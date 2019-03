Neymar completa 10 anos de primeiro gol pelo Santos e início de trajetória artilheira no profissional

Pois foi nesta data que, ainda promessa, Neymar, hoje no Paris Saint-Germain e com passagem pelo Barcelona, fez seu primeiro gol como profissional com a camisa do Santos. O feito completa 10 anos nesta sexta-feira.

O gol histórico ocorreu uma semana após sua estreia no Santos. Com moral, Neymar começou a partida como titular e vestiu a camisa 7 de seu ídolo Robinho. Aos 27 minutos do segundo tempo, o Menino da Vila cabeceou a bola para o fundo das redes e comemorou com um soco no ar, marca registrada de Pelé. Dez anos depois do primeiro gol, Neymar soma 368 bolas na rede como profissional em 588 jogos. Assista ao primeiro gol do craque: Fonte: Globo Esporte / Foto: André Lessa/Estadão Conteúdo