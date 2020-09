Ney Franco é o novo treinador do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na tarde desta quarta-feira (9), Ney Franco como novo treinador celeste. Ney chega para assumir lugar deixado por Enderson Moreira, demitido na última terça-feira (8), após série de maus resultados na Série B do Campeonato Brasileiro.

Ney Franco e a nova comissão formada pelos auxiliares Rodney Borges e Moacir Pereira, e o preparador físico Alexandre Lopes. serão apresentados ao elenco na tarde desta quarta-feira, e comandarão o treino que visa a preparação para o confronto contra o Vitória, na sexta-feira (11).

Ney Franco está sem clube desde que foi demitido do Goiás, no fim de agosto, após o time esmeraldino começar mal a Série A do Brasileirão.

Assim como Enderson Moreira, Ney Franco já subiu equipes para a Série A do Brasileirão. Em 2018, obteve o acesso com o Goiás e, em 2010, conseguiu a promoção sendo campeão com o Coritiba.

Fonte: Rádio Itatiaia/Foto: Divulgação Cruzeiro