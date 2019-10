Nenhum dos doze últimos da tabela conseguiram vencer no Brasileirão

Pin Compartilhar 0 Compart.

Atlético Mineiro sai derrotado para o São Paulo e Cruzeiro empata e permanece no Z4 da competição

Uma rodada improvável aconteceu durante o final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Entre o Bahia (9º colocado) e o Avaí (20º), nenhuma equipe conseguiu vencer seus compromissos pela 28ª rodada. Quem perdeu a oportunidade foi o Cruzeiro. Com uma vitória simples contra o Fortaleza, a equipe deixava a zona de rebaixamento, mas acabou pecando nas jogadas e saiu só com um ponto do Mineirão. Já o Galo, voltou a sofrer uma derrota, desta vez para o São Paulo, e vê o Z4 cada vez mais perto.

Cruzeiro

No jogo que marcou o reencontro entre Cruzeiro e Ceni, ficou tudo igual. O Cruzeiro pressionou nos dois tempos e chegou ao gol com Orejuela, aos 34 minutos da segunda etapa. Mas Wellington Paulista garantiu o placar de 1×1, com gol para o Fortaleza três minutos depois. A Raposa segue no Z-4 ameaçada de rebaixamento. Na próxima rodada, nesta quinta-feira (31), o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, às 21h30 no Engenhão.

Atlético

O São Paulo venceu o Atlético-MG por 2×0, no Morumbi, com tranquilidade. Dominou o primeiro tempo, mas faltou agressividade para finalizar os lances. Mostrou intensidade logo no começo da etapa final e “matou o jogo”, com gols de Igor Gomes e Vitor Bueno. O Galo passou a maior parte do tempo se defendendo. Tentou atacar mais somente depois de levar os gols. Já era tarde. Na próxima quarta-feira (30), às 19h30, o Galo recebe a Chapecoense, no Independência.

Busca pelo título

Cada vez mais perto da taça, o Flamengo sofreu mas venceu o CSA, no Maracanã, por 1×0. A torcida do Flamengo quebrou recorde de público pagante do futebol brasileiro (65.649) e fez uma linda festa nas arquibancadas. Arrascaeta marcou o gol que deu os três pontos ao líder isolado da Série A.

O Palmeiras segue logo atrás, dez pontos a menos que o rubro-negro. Em um jogo com dois pênaltis polêmicos marcados com o auxílio do VAR, o Palmeiras superou também um temporal para vencer o Avaí por 2 a 1, na Ressacada. Gustavo Scarpa e Deyverson marcaram para o verdão, enquanto João Paulo marcou o do Avaí.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Twitter Atlético Mineiro