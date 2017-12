Negociações e renovações no América-MG: Rafael Moura, Norberto, Gerson Magrão e Aderlan

Rafael Moura, ex-galo

América-MG tem uma negociação em andamento – já há algum tempo – e tenta a contratação do centroavante Rafael Moura, que defendeu o rival Atlético-MG em 2017. He-Man está livre no mercado após o fim do contrato com o Galo e deve permanecer em Belo Horizonte, sua cidade natal, agora para defender o Coelho, atual campeão da Série B. Faltam detalhes do contrato para que o acerto seja oficializado, e a possibilidade é grande. O empresário do atleta é Francis Melo, que também representa o treinador Enderson Moreira e tem boa relação com a diretoria americana.