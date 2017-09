Nedo Xavier completa 150 jogos de Série B no Boa Esporte

O jogo 150 é justamente uma reedição da polêmica final entre Boa Esporte e Guarani na Série C do ano passado – na ocasião, o técnico era Ney da Matta. Mas para somar mais uma vitória no cartel, Nedo Xavier precisa superar um tabu, já que, apesar do título em 2016, o Boa Esporte nunca venceu o Bugre pela Série B. Até agora, foram cinco jogos, com um empate e quatro derrotas.