Nathalie Moelhausen conquista a primeira medalha de ouro do Brasil em Campeonato de Esgrima

O Brasil conquistou nesta quinta-feira (18), a primeira medalha, e logo de ouro, em um Campeonato Mundial de esgrima . O feito foi obtido por Nathalie Moellhausen , de 33 anos, na disputa da final da espada individual na competição que está sendo realizada em Budapeste, na Hungria. Na decisão, a brasileira venceu a chinesa Sheng Lin.

Na decisão, o duelo ficou empatado em 12 a 12 nos três períodos regulamentares. Na prorrogação, porém, Nathalie conseguiu o toque que garantiu o ouro inédito para o Brasil.

Com o título mundial, Nathalie subiu de 22ª para quarta colocada no ranking mundial de espada. Com isso, garantiu classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O ranking olímpico será fechado no final de março após etapas de Copa do Mundo e Grand Prix, mas a brasileira não tem como ficar fora da disputa.

Agora, Nathalie segue para Paris, na França, onde mora e treina. Sua próxima competição serão os Jogos Pan-Americanos de Lima, em agosto.

Fonte: O Globo Foto Principal: Flavio Florido/Exemplus/COB