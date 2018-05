Nadador da SEMEL conquista o 3º melhor tempo do Brasil

Foi em Guaratinguetá (SP), nos dias 18 e 19 de maio, onde ocorreu o Troféu Ivo da Silveira Lourenço Sudeste Mirim – 1º Semestre com a participação de 23 clubes de todo o Brasil.

O atleta varginhense da Prefeitura (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL) Gabriel Avila Bruniera conquistou o 3º lugar entre 35 participantes na prova 50 metros peito e o 11º lugar entre os 34 participantes na competição de 50 metros nado livre. Assim, Gabriel conquistou o 3º melhor tempo do Brasil.

“A competição foi extremamente forte com as maiores e mais tradicionais equipes da região sudeste reunidas. Equipes como Flamengo, Fluminense, Minas Tênis, Tijuca, Corinthians entre outras. Tínhamos grande expectativa de medalha na prova de 50 metros peito visto esta ser a principal prova do atleta que conquistou o terceiro lugar, por uma pequena diferença de centímetros para o primeiro colocado que nadou em 45″00 segundos, o segundo em 45″24 segundos e 45″40 o nosso pequeno atleta. Tenho a certeza de que teremos grandes resultados com Gabriel que é um nadador, apesar dos 10 anos, muito maduro e consciente em suas provas”, relata o técnico Wagner Sartini.

A próxima competição da natação será em Passos, dia 26 de maio, durante o III Torneio Regional.