Nação Azul de Varginha responde provocação de atleticanos e cruzeirenses vibram

Nas últimas semanas, os varginhenses se depararam com uma provocação da torcida do Atlético Mineiro, de Varginha, colocada na Avenida Benjamin Constant, no Centro. A maior torcida organizada do Cruzeiro, do interior, Nação Azul de Varginha, ‘mandou’ uma resposta aos adversários pela provocação, na mesma avenida.

Na manhã desta segunda-feira (17), os cruzeirenses vibraram nas redes sociais com a resposta da NAV. “Enquanto eles falam em jogos, falamos de títulos”, disse um cruzeirense no facebook. “Assim que ganharem um título importante em cima do atlético, nós fazemos”, respondeu um atleticano também na postagem (em alusão ao único título da Copa do Brasil, conquistado pelo Galo, em cima do maior rival, em 2014). Outra torcedora azul celeste comentou “só falar quem tem título de expressão. Quando vocês forem BI, aí vocês colocam um desses”.

Em tempos que a violência tem reinado nos estádios e beiradas de campos, as torcidas de Varginha mostram que a zueira do futebol respira no interior.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Divulgação/Redes Sociais