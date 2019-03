Na Toca da Raposa, Caldense finaliza preparação para encarar o América hoje

A Caldense realizou na manhã deste domingo (24), o último treino antes da partida decisiva de segunda-feira (25) contra o América-MG, às 20h na Arena Independência, pelas quartas de final do Campeonato Mineiro. A atividade aconteceu no CT do Cruzeiro, a Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte-MG.

A movimentação consistiu em uma movimentação recreativa. Em seguida o elenco treinou insistentemente cobranças de pênalti e praticou faltas. A Veterana agora fica em concentração no hotel onde está hospedada. O confronto contra o Coelho é jogo único, quem vencer avança para a semifinal, em caso de empate a definição será nos pênaltis.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense