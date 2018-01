Na estreia da Superliga B, equipe Lavras Vôlei entra em quadra dia 25

Depois do Fabril Esporte Clube, nos anos 80, Lavras volta ao cenário da elite do esporte este ano com a equipe Lavras Vôlei, que vai disputar a Superliga B. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) valorizou a Superliga B, simplificou regras complicadas para o torcedor, extinguiu um torneio sem atrativos e tornou a forma de rebaixamento e acesso à Superliga mais justa.

Este ano, as novas regras darão mais esperança a dois mineiros que vão lutar por vaga na próxima temporada da Superliga A. São eles: o Lavras Vôlei, pelo naipe feminino, e o Uberlândia Gabarito-Start Química, pelo masculino.

A Superliga B começa no último fim de semana de janeiro, com todos os times – seis no feminino e oito no masculino – se enfrentando em turno e returno. Ao final, as equipes se enfrentam em sistema de play-off parecido com a Superliga principal. Os dois finalistas já se garantem automaticamente para a elite.

Antes, apenas o campeão da B se garantia na A. Os demais times jogavam uma competição extra, chamada Torneio Seletiva, junto com os dois últimos colocados da divisão de elite do ano anterior, para saber quem conseguiria a última vaga na Superliga A.

Seis equipes femininas vão disputar a Superliga B, são elas: Lavras Vôlei, Curitiba Carob House-CMP-PR, São José dos Pinhais-SP, Cefa-RS, ADC Bradesco-SP e Vôlei Positivo-Londrina-PR.

As equipes se enfrentam em turno único, sendo que as duas primeiras se classificam direto para as semifinais e as outras quatro fazem as quartas de final. Quartas e semis serão disputadas em jogos de ida e volta e, caso a série fique empatada, a vaga será decisiva na disputa de um set de ouro, de 25 pontos. A decisão, em jogo único, será no dia 7 de abril. Os dois finalistas sobem para a Superliga A.

A equipe lavrense entra em quadra no dia 25 deste mês de janeiro às 19h30, quando enfrentará a equipe Vôlei Cefa. Na segunda rodada, dia 3 de fevereiro, as meninas de Lavras jogam contra a equipe ADC Bradesco (SP). No dia 8 de fevereiro, na terceira rodada, as atletas de Lavras vão enfrentar o Vôlei Positivo – Londrina (PR). A quarta rodada a adversária será a equipe de São José dos Pinhais (SP) e a quinta rodada, o Curitiba Carob House-CMP (PR).

