Mulheres pagam meia no jogo entre Caldense e Coimbra domingo às 10h30

A Caldense irá receber o Coimbra no Ronaldão às 10h30 da manhã no domingo, dia 08 de março, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Em virtude ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na mesma data, o clube preparou uma promoção, todas as mulheres terão direito à meia-entrada.

Os ingressos para a partida custam 20 reais a inteira e 10 reais a meia, tanto para a arquibancada coberta, quanto para a descoberta, que continuará sendo utilizada. As entradas estão sendo vendidas antecipadamente na sede social da Caldense, Rua Pernambuco 1145, na quinta e sexta das 9h às 12h e das 14h às 18h, sábado das 9h às 13h. No domingo os bilhetes serão vendidos somente no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira a partir das 8h30. Os portões abrem às 9h30.

Crianças até 12 anos têm entrada gratuita (limitado a 3% da capacidade do estádio), desde que apresentem documentos que comprovem a idade. Estudantes, mulheres e idosos pagam meia-entrada. Sócio-torcedores têm entrada livre. A torcida do Coimbra ficará em um setor reservado no lado direito da descoberta.

O clube ressalta a importância da compra de ingressos de forma antecipada, para diminuir a fila da bilheteria do estádio no dia do jogo. É recomendada ainda a chegada ao Ronaldão com pelo menos 20 minutos de antecedência, para agilizar a entrada ao estádio e ter maior comodidade.

Foto: Renan Muniz / Caldense