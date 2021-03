Morales avalia início dos campeonatos estaduais

Empresário fala sobre início das competições pelo Brasil e destaca Paulistão.

Enéas Lisboa Morais, mais conhecido como Morales. É um empresário do esporte, que reside em São Paulo.

A temporada de 2020 mal acabou e os Campeonatos Estaduais 2021 já tiveram seus pontapés iniciais. Uma das grandes referências em seu seguimento, o empresário Morales falou sobre esse início das competições

“O futebol não pode parar, lógico que com seus devidos cuidados e sem torcida, os clubes devem preservar seus funcionários e atletas para que não ocorra um surto, atletas devem se privar de festa, eventos, etc. Todos tem sua responsabilidade no combate ao Covid dentro do futebol”, disse Morales.

Morales ressalta a importância do Paulistão. E destaca competição como a mais competitiva, onde todos os clubes tem chances reais de ganhar.

Gabriel Verón atacante do Palmeiras (à esquerda) e Morales (à direita)/Foto: Varginha

“O estadual de São Paulo é o único do país onde todos os times tem chances de ganhar. Temos muitos times do interior que só tem essa competição ao longo do ano e com isso vem com força máxima, exemplo disso ano passado o Mirassol eliminou o São Paulo nas quartas de finais do campeonato Paulista”, ressaltou.

A 120ª edição do Paulistão seguirá o protocolo de saúde contra a Covid-19 imposto pela CBF, com testes PCR antes dos jogos e sem a presença de torcedores na arquibancada.

Morales finaliza dizendo que clubes devem acreditar mais em suas categorias de base e cita exemplos recentes de conquistas do Palmeiras.

“Os clubes grandes devem acreditar e apostar mais em suas categorias de base, veja o Palmeiras campeão Paulista e Libertadores, muitos atletas de base no elenco e contribuindo com boas atuações”, finalizou.

Sobre o Campeonato Paulista 2021

Ao todo são 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro times cada um. A classificação para a fase de mata-mata será disputada em 12 rodadas. Como em edições anteriores, os clubes do mesmo grupo não se enfrentam. Os oito melhores (dois de cada grupo) avançam de fase e os dois piores (na classificação geral) caem para a Série A-2.

Sobre a reta final do Paulistão 2021

As quartas e semifinais serão definidas em jogo único, e a final terá jogos de ida e volta. Será usado VAR em todos os confrontos da competição.