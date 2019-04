Mineiros se dão bem na terceira rodada da Libertadores

Atlético-Mg venceu Zamora de virada, enquanto Cruzeiro derrotou o Emelec fora de casa com mais um gol de Rodriguinho; Internacional só empatou no Beira Rio e Flamengo perdeu no Maracanã com recorde de público e Gabigol expulso

A 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores está sendo ótima para alguns brasileiros e péssima para outros. Os mineiros, pelo menos, estão sorrindo atoa. O Cruzeiro venceu mais uma e é a melhor equipe do país na competição, com nove pontos e líder de seu grupo. O Atlético mostrou poder de reação e venceu o Zamora de virada, somando seus primeiros três pontos na competição, o que coloca o Galo na briga ainda pela classificação.

Rodriguinho resolve

O Cruzeiro foi competente e venceu o Emelec, por 1 x 0, nesta quarta-feira (3), no estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador, pelo Grupo B. O gol da vitória foi marcado por Rodriguinho, ainda no primeiro tempo. A Raposa venceu a terceira em três jogos na competição e encaminhou a classificação às oitavas.

Com frieza, Rodriguinho deu um toque sutil sobre o goleiro Dreer para marcar o gol da vitória do Cruzeiro. Terceiro gol do meia em três jogos nesta Libertadores. Outra boa atuação dele com a camisa cruzeirense. São 9 gols em 7 jogos no total.

“Jogo de Libertadores, difícil, brigado, truncado. Jogo de alta intensidade, muita tensão. Tentei ter o máximo de frieza para tomar a melhor decisão. Consegui concluir muito bem. Vi que o goleiro saiu para abafar, dei um toque por cima dele e fui muito feliz”, disse Rodriguinho, meia do Cruzeiro.

De virada é mais gostoso

O Atlético-MG venceu o Zamora por 3 x 2, no Mineirão, e somou seus primeiros três pontos no Grupo E. Foi com muito sufoco e com virada. O Galo fez um péssimo primeiro tempo e foi para o intervalo perdendo por 2 a 0. Voltou diferente para a etapa final, com mais agressividade e, enfim, conseguiu os gols da virada. Maicon Bolt marcou o primeiro, Vinícius marcou o segundo, e Fábio Santos, de pênalti, fechou a conta. O Zamora ainda teve Óscar Hernández expulso, o que facilitou a vida do Galo na reta final do jogo.

O Galo foi “do inferno ao céu” no duelo com o Zamora, e a personificação da virada foi Fábio Santos. No primeiro tempo, assim como todo o time, o lateral foi muito mal. Errou vários passes, não acertou nada no campo de ataque e vacilou feio no segundo gol dos venezuelanos. Foi vaiado por boa parte da torcida. Na etapa final, foi dele o gol da virada, de pênalti. Depois do jogo, falou sobre os momentos distintos: “Por isso o futebol é apaixonante”.

Castigados

Internacional e Flamengo também jogaram, mas não tiveram o mesmo desempenho. Enquanto o Colorado empatou com o River Plate após abrir 2×0 mas, continuou em primeiro, o Flamengo não teve a mesma sorte.

O Rubro-negro perdeu o jogo e a liderança do Grupo D para o Peñarol, em um Maracanã lotado, com recorde de público, 66.716 presentes. Com pouca inspiração e muita afobação, o Fla teve sua pior atuação no ano. Com poucas chances criadas e um jogador a menos desde os 29 do segundo tempo – Gabigol foi expulso -, os rubro-negros sofreram castigo bem perto do fim. Aos 42, Viatri, que havia saído do banco, acertou belo cabeceio e deu a vitória aos uruguaios.

Grêmio joga hoje

Pelo Grupo H, o Grêmio enfrenta a Universidad Católica nesta quinta-feira (4), às 19h, no Estádio San Carlos de Apoquindo. O tricolor está em último com apenas um ponto conquistado em seis disputados. O líder é Libertad, com 6 pontos, seguido de LaU com 3 e Rosário Central com 1 ponto.

Redação Csul – Iago Almeida / Foto: EFE/ Marcos Pin