Minas Gerais tem mais oito equipes classificadas para a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude

Equipes conquistaram as vagas em Cascavel (PR) e se juntam aos outros representantes do estado na etapa nacional que será em Blumenau (SC)

Oito equipes mineiras garantiram vaga na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude de 2019 (JEJ), que será realizada no período de 16 a 30 de novembro, em Blumenau (SC). A etapa regional Sudeste do JEJ começou no dia 2/9 e se estendeu até o último dia 6, em Cascavel (PR). O município recebeu quase mil atletas que se enfrentaram nas quadras nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Os representantes do estado na competição foram os vencedores dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2019.

Ao todo, foram cinco dias de muita dedicação e superação na regional Sudeste. A competição foi histórica para Minas. Todas as dez equipes do estado conquistaram medalhas, sendo que oito carimbaram o passaporte para disputar a etapa nacional, alcançando ouro ou prata nas competições.

A delegação mineira foi a que conquistou mais vagas na competição em Cascavel (PR). Os classificados se juntam aos outros representantes de Minas nas modalidades coletivas e individuais. As equipes do estado saíram vitoriosas em 31 dos 40 jogos disputados. Ao todo, foram três medalhas de ouro, cinco de prata e duas de bronze.

A etapa regional Sudeste (Regional Amarela) foi disputada por Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O evento é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), com patrocínio da Coca-Cola, parceria da Ajinomoto e do Grupo Globo, além do apoio da Prefeitura de Cascavel e do Governo Estadual do Paraná.

A chefe de delegação de Minas Gerais e diretora de Incentivo ao Desporto Educacional, da Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Fernanda Batista, considerou a competição muito positiva para o estado. “Tivemos 100% das equipes com medalhas e 80% delas classificadas para a etapa nacional, em Blumenau. Todo o grupo esteve bem alinhado na questão disciplinar e de comportamento. O comprometimento de todas as partes foi muito bom. E o somatório disso tudo é o trabalho positivo desenvolvido pelos municípios, professores, escolas e organização. Em Blumenau, nossa equipe vai com a carga quase máxima e a expectativa é voltar de lá com vários títulos”, enfatizou.

Juatuba fez história

O município de Juatuba, com cerca de 22 mil habitantes, fez história nas disputas deste ano. A Escola Estadual Joaquim Correa foi campeã dos Jogos Escolares de Minas Gerais – Jemg/2019, na modalidade voleibol masculino nos módulos I (12 a 14 anos) e módulo II (15 a 17). Representando o estado na etapa regional dos JEJ, a escola também fez bonito e garantiu as duas vagas para Blumenau 2019.

A cidade está respirando voleibol. As famílias se organizaram para viajar e torcer pelos estudantes-atletas da escola. Teve vaquinha virtual, apoio de empresários, rifas e doações. A diretora da unidade escolar, Pollyanna Mendanha, fez questão de acompanhar de perto os alunos.

“Foi uma das melhores sensações que já vivi na minha vida profissional. Foi muito bacana, superamos uma série de obstáculos que surgiram no decorrer da caminhada. Mas, enfim, tudo isso foi superado e vamos voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Atingimos o nosso objetivo e alcançamos as vagas para Blumenau. Estou com muito orgulho de voltar para casa com essas duas classificações. Agora é trabalhar em cima da nova meta”, ressaltou bastante emocionada.

Confira o resultado final dos Jogos Escolares da Juventude em Cascavel (PR). Os medalhistas de ouro e prata estão garantidos para a etapa nacional, em Blumenau (SC).

Basquetebol

Basquetebol feminino módulo I (E.M. José Serafim/Lavras) – Bronze

Basquetebol feminino módulo II (E.E. Américo Dias Pereira/Três Corações) – Prata

Basquetebol masculino módulo I (Colégio Eccellente/BH) – Ouro

Basquetebol masculino módulo II – (Instituto Padre Machado/BH) – Bronze

Handebol

Handebol feminino módulo I (Colégio Santo Agostinho/Contagem) – Prata

Handebol feminino módulo II (E.E. Prof. Salatiel de Almeida/Muzambinho) – Prata

Futsal

Futsal feminino módulo I (E.E. Prof. Nelson de Sena/Governador Valadares) – Ouro

Futsal masculino módulo II (Colégio Unilavras/Lavras) – Prata

Voleibol

Voleibol masculino módulo I (E.E. Joaquim Correa/Juatuba) – Prata

Voleibol masculino módulo II (E.E. Joaquim Correa/Juatuba) – Ouro

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Philippe Hipólito