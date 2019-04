Mil dias de Mano: com título, técnico ratifica passagem vitoriosa no Cruzeiro

Os 1000 dias de Mano são marcados por dois títulos do Campeonato Mineiro e dois da Copa do Brasil, estas últimas conquistas que fizeram o Cruzeiro ser o maior campeão da competição nacional. Na Toca da Raposa, o treinador também passou por momentos difíceis e derrotas dolorosas, mas conseguiu superá-las para continuar no cargo em um trabalho raríssimo no futebol brasileiro. Foram muito mais momentos felizes do que tristes.