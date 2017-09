Micale promete força máxima do Atlético para jogo contra o Paraná pela semifinal

Após a classificação sobre o Internacional, nas quartas de final da Primeira Liga, o Atlético terá pouco tempo para se preparar para o duelo da semifinal, sábado, às 19h, contra o Paraná, em Belo Horizonte. A promessa do técnico Rogério Micale é de força máxima, diferente do time misto que enfrentou e venceu a equipe gaúcha nessa quarta-feira.

Diante do Internacional, Micale poupou sete atletas: Victor, Leonardo Silva, Fábio Santos, Adilson, Elias, Luan e Rafael Moura, todos por desgaste físico. Além deles, Cazares e Otero, que estão com suas respectivas seleções, também não foram utilizados.

Para a partida contra o Paraná, Micale diz que vai esperar uma resposta do departamento fisiológico para saber com quem poderá contar. Quem estiver à disposição do treinador será utilizado em busca de vaga na decisão da Primeira Liga.

“Temos muito pouco tempo para pensar até no sábado. Já retornamos no final da tarde. Posso assegurar que vamos com força máxima. Viemos aqui com nossa força máxima. Tínhamos jogadores que precisavam recuperar, outros que vinham com um acúmulo muito grande de jogos e precisavam de uma semana a mais para se restabelecer. Vamos avaliar tudo e vamos com nosso melhor para lá”, afirmou.

Quem deve ter participação assegurada no duelo contra o Paraná é o meia-atacante Valdívia. Depois da boa atuação contra o Fluminense, foi titular diante da Ponte Preta e do Internacional. O jogador voltou a receber elogios de Rogério Micale.

“Valdívia está tendo suas oportunidades e está correspondendo de uma forma muito positiva. Se tornou titular da equipe contra a Ponte Preta e foi muito bem. Ele está jogando pelos lados e sei que no Internacional ele jogava mais por dentro. Lá ele tem correspondido. Tem participado muito da fase de construção. Sabemos da sua qualidade, do desequilíbrio que gera ao adversário. Sabemos da bola média que ele costuma arrematar para gol e tem muita qualidade e potência. Valdívia é um jogador que está caindo no gosto da torcida pela dedicação. Esperamos que em casa esteja à disposição, assim como os outros. Ele está conquistando seu espaço no Atlético. Estamos muito felizes”, concluiu.

Os jogadores do Atlético retornam de Porto Alegre na tarde desta quinta-feira e serão liberados. O Galo volta aos treinos sexta à tarde, quando fechará a preparação para a semifinal.

Fonte: Superesportes