Messi vence pela 6ª vez o prêmio Ballon D’Oro da revista France Football

Já virou rotina para Lionel Messi levantar prêmios ao longo da sua carreira, dessa vez não foi diferente. Pela sexta vez na história o argentino venceu a premiação “Ballon D’Oro” ou Bola de Ouro, da revista francesa France Football.

Vale lembrar que antes o prêmio era unificado com o “The Best” da FIFA, no entanto, essa separação ocorreu na temporada 2016-17, voltando a serem independentes. O prêmio da FIFA tem voto de treinadores e capitães de seleções nacionais, jornalistas do mundo todo, além de ser aberto ao público. Já o “Ballon D’Oro” é votado apenas por jornalistas especialistas de todo planeta.

Dessa vez Messi desbancou, Van Djik do Liverpool, e seu grande concorrente Cristiano Ronaldo da Juventus.

O camisa 10 do Barcelona, já tinha levado os prêmios nos anos de: 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Redação CSUL – Alisson Marques