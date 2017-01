Mesmo com derrota, técnico e torcedores aprovam Tricordiano

A derrota de 1 a 0 para o Marília em amistoso no último sábado (14), no Estádio Elias Arbex, em Três Corações (MG), não desanimou os torcedores do Tricordiano, que aprovaram o bom desempenho da equipe. Mesmo melhor em campo, o único gol da partida saiu aos 47 minutos do 2º tempo, com Juninho Ortega, do Marília.

Apesar do revés, o técnico Edinho aprovou o desempenho do time em campo. Para ele, o estilo de jogo do time acabou prejudicado pelas más condições do gramado, no Estádio Elias Arbex.

– Não favoreceu a qualidade da equipe que tem um toque rápido de bola e a bola sempre pingando dificultou e favorece a equipe que vem só para destruir – disse o treinador.

Mesmo com o resultado, o treinador acredita que a equipe está perparada para fazer boa campanha no Mineiro.

– Estou bastante confiante na equipe, no trabalho que estamos fazendo, estamos aí praticamente encerrando a nossa pré-temporada. O time está preparado, está bem instruído, bem condicionado – disse o treinador.

Os torcedores do Tricordiano também gostaram do que viram.

– Eu estou achando bom, um time jovem, um time que está tocando bem a bola, primeiro jogo, eu acho que nós vamos ter muita alegrias com o nosso tricordiano – disse o professor Luís Cláudio Garcia.

O Tricordiano estreia no Campeonato Mineiro no dia 29 de janeiro contra o Uberlândia, no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG).