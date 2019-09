Mesa-tenistas da Caldense são destaque no Open de Pouso Alegre

Pin Compartilhar 0 Compart.

No domingo (15), os mesa-tenistas da Caldense viajaram para a disputa do Open Tênis de Mesa de Pouso Alegre, onde enfrentaram atletas de Pouso Alegre, Itajubá, Varginha e Bragança Paulista. A competição reuniu cerca de 70 jogadores. “Nos destacamos em várias categorias, agradeço o apoio do clube e agora iremos focar na preparação para a Lidarp, que está agendada para o dia 29 de setembro em Varginha” – comentou o professor Alexandre Felippe.

Confira os Resultados:

Categoria Infantil C: Nathan Cassajes (vice-campeão)

Categoria Infantil B: Gustavo Souza (vice-campeão)

Categoria Infantil A: Gabriela Rodrigues (4º lugar)

Categoria Feminino Geral: Gabriela Rodrigues (Campeã)

Categoria Adulto A: Gustavo Paiva (3º lugar)

Categoria Adulto B: Leonardo Merets (vice-campeão)

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa Caldense