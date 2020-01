Mercado da bola: Tardelli rescinde com o Grêmio; Berrío e Píris da Motta rumo ao México e Róger Guedes longe do Atlético Mineiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Grêmio anunciou que rescindiu contrato com Diego Tardelli, com isso o atacante de 34 anos não veste mais a camisa do tricolor. Tardelli disputou 47 jogos com o imortal e marcou sete gols.

Dois estrangeiros do Flamengo podem estar de saída. Berrío e Píris da Motta não devem ficar no rubro-negro pra 2020, o futebol mexicano é o destino provável da dupla. De acordo com a mídia do país, Píris da Motta desperta interesse no América e Berrío do Tijuana.

Róger Guedes que chegou à ser sondado pelo galo no início da semana, parece ter ficado mais longe do alvinegro. Os salários astronômicos do jogador seria o principal empecilho para o retorno do atacante.

Redação CSul – Alisson Marques