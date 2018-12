Mercado da Bola – São Paulo, Botafogo, Atlético-MG e Fluminense agitam sexta-feira

Alguns rumores começaram a aparecer em alguns clubes brasileiros. Enquanto uns correm para contratar jogadores, outros buscam técnicos.

Apalavrado com o Fluminense, Fernando Diniz conversou com Paulo Angioni na Granja Comary na última quinta. O que ainda pode mudar esse cenário é a situação política do clube, se Abad seguirá ou não no comando da equipe.

O Vasco encaminhou empréstimo de Danilo Barcelos, lateral do Atlético-MG. Jogador fica por um ano, com salários pagos pelo Cruz-Maltino. Negociação deve ser fechada até o início da próxima semana.

O Palmeiras aguarda só um sinal do Pyramids para anunciar Carlos Eduardo. As diretorias já se acertaram, mas ainda há uma pendência a ser resolvida: o atacante tem um valor a receber do clube do Egito. Tendência é que ele nem seja relacionado para o último jogo do ano.

Leandro Damião tem destino definido no Japão: o Frontale Kawasaki. Após deixar o Internacional, jogador assina contrato por uma temporada com equipe japonesa.

Desesperado com a falta de goleiros para suprir a vaga de Jefferson, o Botafogo faz contato com Diego Cavalieri, ex-Fluminense. A equipe do Rio de Janeiro busca goleiro para suprir ausência de Gatito em 2019.

O São Paulo está interessado na contratação do atacante Pablo, campeão da Copa Sul-Americana com o Athletico. O jogador tem contrato até abril de 2021 com o clube paranaense, que só aceita iniciar conversas a partir de uma proposta mínima de R$ 10 milhões.

O Atlético-MG negocia pra repatriar Réver. A notícia foi publicada pela Coluna do Flamengo. A conversa ainda é inicial, mas o Galo quer, sim, a volta do zagueiro, que pertence ao Inter e está emprestado ao Fla.

