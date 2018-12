Mercado da Bola – Sampaoli no Santos e briga quente por Felipe Melo esquentam quinta-feira

A quinta-feira (13) foi movimentada no mercado esportivo. Enquanto o Santos anunciou que está muito próximo de Sampaoli, Felipe Melo está sendo disputado por Palmeiras e Flamengo, e a briga esquenta a cada dia. Enquanto isso, Fábio Carille antecipou volta ao Corinthians e se despediu do Al-Wheda nesta quinta-feira. Na segunda-feira já estará no país.

