Mercado da bola: Rodriguinho fora do Cruzeiro; Honda no Botafogo e Uruguaio no Palmeiras

Redação CSul – Alisson Marques

A sexta-feira foi agitada nos grandes clubes brasileiros.

No Rio, enfim a espera acabou! Honda é o novo jogador do Botafogo. O meia de 33 anos com passagens por Milan, além de três Copas do Mundo chega para ser a principal estrela do clube. O próprio jogador foi quem publicou o vídeo à respeito do acerto com o alvinegro. Cinco minutos depois, o perfil oficial do clube nas redes sociais também anunciava o acerto com o meia.

O japonês de 33 anos, é o 12º reforço do Botafogo para a temporada de 2020.

Rodriguinho fora do Cruzeiro

Cruzeiro e Rodriguinho não chegaram a um acordo sob redução salarial, com isso o atual camisa 10 cruzeirense está fora da equipe. Sendo assim, Rodriguinho passará a discutir a situação diretamente com o departamento jurídico do Cruzeiro.

Rodriguinho chegou ao Cruzeiro em 2019, vindo do Pyramids, do Egito. Na época, a contratação foi anunciada por 4 milhões de dólares, com a ajuda de um parceiro. O jogador atuou em 22 partidas e marcou oito gols.

Em meados do ano passado, o jogador sofreu uma lesão que o tirou do restante da temporada.

Uruguaio no Palmeiras

O Palmeiras enfim acertou com seu primeiro reforço para 2020. O lateral esquerdo, Matias Viña ex-Nacional do Uruguai é o mais novo jogador palmeirense.

O atleta de 22 anos, chega ao Brasil na próxima semana para assinar contrato por quatro temporadas com o Verdão.

No Palmeiras, Vinã terá a concorrência de Victor Luís e Diogo Barbosa.

Foto: Divulgação Palmeiras