Mercado da bola: Reinier no Real Madrid e Sassá no Coxa

O Real Madrid anunciou a contratação de mais uma joia flamenguista. Se dá primeira vez, Vinicius Júnior foi o nome escolhido pelos madridistas, agora a bola da vez foi Reinier.

O jovem brasileiro firmou contrato com clube merengue até junho de 2026 e se juntará ao Real Madrid Castilla (o time B do Real Madrid), que disputa a Terceira Divisão do Espanhol, após sua participação com a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico na Colômbia, com previsão para término no dia 9 de fevereiro.

O valor da transferência é estipulado em cerca de R$ 136 milhões, valor referente à multa rescisória. O Rubro-Negro ficará com 80% do valor (aproximadamente R$ 109 milhões), e os outros 20% pertencem ao jogador e seus representantes.

Perfil oficial do Real Madrid no Twitter já divulgou à contratação de Reinier/Foto: Divulgação Real Madrid

Sassá é do Coritiba

O Coritiba confirmou nesta segunda-feira (20), à contratação do atacante Sassá ex-Cruzeiro. Sassá chega por empréstimo de uma temporada ao Coxa.

Sassá é a nona contratação do Coritiba em 2020. Antes, o clube trouxe o goleiro César, o lateral-direito Lucas Ramon, os zagueiros Caetano, Rhodolfo e Rodolfo Filemon, os volantes Nathan Silva e Renê Júnior e o meia-atacante Gabriel.

Redação CSul – Alisson Marques