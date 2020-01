Mercado da bola: Pedro chega na sexta para assinar com o Fla; Galo tenta Arana; Bahia e Inter oficializam reforços

Pin Compartilhar 0 Compart.

A quarta-feira (15) foi de bastante movimentação no mercado da bola. O Flamengo está perto de mais um reforço, o atacante Pedro ex-Fluminense e que atualmente está na Fiorentina da Itália, foi liberado pelo clube italiano e chegará na próxima sexta-feira para acertar com o time da gávea. Pedro chegará por empréstimo de um ano, com opção de compra. Esse será o quinto reforço do Flamengo para 2020. Antes, o clube havia fechado com os atacantes Pedro Rocha e Michael, o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Thiago Maia.

O Galo segue em buscas de reforços para 2020, a bola da vez em Vespasiano, é Guilherme Arana. O lateral ex-Corinthians e que atualmente defende a Atalanta da Itália, poderá chegar nos próximos dias para vestir a camisa do alvinegro. Atlético e Sevilla (detentor dos direitos do jogador), estão em conversas avançadas para negociar o lateral. Informações dão conta de que o Galo contaria com à ajuda de um investidor para comprar 50% dos direitos do jogador. Até o momento, o clube mineiro trouxe de volta o zagueiro Gabriel, contratou o lateral-direito Maílton, além dos meias Hyoran que veio por empréstimo do Palmeiras e o jovem atacante Dylan Borrero contratado junto ao Santa Fé da Colômbia.

Inter e Bahia oficializaram nesta quarta-feira (15), a troca entre Moisés e Zeca. Moisés chega ao Inter com contrato até 2021, já Zeca vai por empréstimo ao tricolor de aço por uma temporada. O Bahia também oficializou a contratação do atacante Rossi, ex-Vasco por duas temporadas.

Redação CSul – Alisson Marques