Mercado da Bola – Mineiros e paulistas ativos durante a terça-feira

Após uma terça-feira movimentada no mercado da bola, diversas equipes anunciaram novidades aos seus torcedores, além de confirmar rumores que adentravam os clubes do país. Sampaoli chegou e foi apresentado no Santos, depois de muita negociação. Pablo, que era cogitado no Flamengo, foi anunciado pelo São Paulo. Sornoza chegou ao Corinthians para realizar exames e assinar contrato. O América anunciou o terceiro reforço, enquanto o Galo está perto de Guga, do Avaí.

Já existe um acerto entre Athletico Paranaense, São Paulo e Pablo para uma negociação que envolve 70% dos direitos do jogador, por 7 milhões de euros. As partes ainda não confirmam oficialmente a transferência, mas está tudo encaminhado. O atacante aguardava em Londrina, o desfecho das conversas.

O meia Junior Sornoza chega ao Brasil nesta quarta-feira (19) para realizar exames médicos e assinar contrato de quatro temporadas com o Corinthians. O equatoriano será a sexta contratação do Timão para 2019. O Corinthians anunciou ainda empréstimo do volante Paulo Roberto, de 31 anos, para o Fortaleza.

O Ceará contratou três reforços: o meia Chico, o atacante Willie e o zagueiro Charles.

Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2022, mas o futebol chinês voltou a demonstrar interesse no jogador. Convencido a permanecer no clube durante o ano, ele ouviu da diretoria que seria liberado em caso de outra boa proposta.

Martín Silva vai assinar contrato de três anos com o Libertad e voltar a jogar a Libertadores em 2019

O América-MG anunciou nesta terça-feira a contratação do terceiro reforço para a temporada 2019. O lateral-direito Leandro Silva, de 30 anos, assinou contrato até dezembro de 2019. Antes de Leandro, a diretoria americana já havia anunciado a chegada de dois atacantes: Marcelo Toscano e Felipe Azevedo.

O primeiro reforço do Atlético-MG para a temporada 2019 deve ser mesmo o lateral Guga, do Avaí, que pode ser confirmado pelo Galo ainda nesta semana. As bases contratuais entre o clube e o lateral-direito estão todas definidas, ficando pendentes pequenos detalhes e exames médicos para a assinatura de contrato.

Artilheiro do Botafogo na temporada, atacante Brenner deve reforçar o Goiás. Depende da liberação do Inter, que tem contrato com ele até o fim de 2020.

Sport em crise

O Sport perdeu mais um jogador na Justiça. Após Jair conseguir uma liminar para deixar o clube por conta de atrasos salariais, o volante Fabrício seguiu o mesmo caminho e também conseguiu uma medida provisória para se desligar do clube. Emprestado ao Guarani, o atleta pretende ficar livre para assinar com qualquer equipe.

