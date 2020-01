Mercado da bola: Michael no Flamengo; O milionário RB Bragantino e o problemático Cruzeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Flamengo segue reforçando ainda mais o seu forte plantel, na tarde desta sexta-feira (10), o clube acertou a vinda do atacante Michael ex-Goiás. Michael foi destaque da equipe goiana com 16 gols, além disso ganhou repercussão com seus dribles e lances rápidos. Michael chega ao Rio nos próximos dias para fazer exames e assinar contrato com o rubro-negro. O Fla, venceu a concorrência de Corinthians e Palmeiras pelo jogador. Michael é o terceiro reforço do flamengo para 2020, antes dele a equipe de Jorge Jesus havia anunciado as chegadas de Pedro Rocha ex-Cruzeiro e o zagueiro Gustavo Henrique ex-Santos.

Goias publica em suas redes sociais um agradecimento à Michael/Foto: Reprodução Instagram

O novo RB Bragantino segue se reforçando, com o poder financeiro da marca Red Bull à equipe começou seus investimentos para 2020. A ideia dos novos donos do Bragantino é formar uma equipe com jovens promessas do futebol brasileiro e fazer grandes vendas no futuro, seguindo esse molde chegaram na equipe: O atacante Alerrandro ex-Atlético Mineiro, Artur ex-Bahia e Thonny Anderson ex-Athletico Paranaense, além do zagueiro Léo Realpe que veio do futebol equatoriano. Só com as quatro transferências o RB Bragantino, já gastou mais de R$ 56 milhões de reais. Os dirigentes ainda estão em negociação com os zagueiros Fabrício Bruno do Cruzeiro e Walce ex-São Paulo.

O Cruzeiro segue seu drama, sem receitas e atolado em dívidas, o clube celeste tenta agora negociar e formar uma equipe para 2020. A situação do time de Belo Horizonte, é cada vez mais complicada, a antiga direção deixou o clube totalmente endividado com mais de três meses de salários e benefícios atrasados. Além disso, o Cruzeiro vê vários de seus atletas não se reapresentando e indo na justiça contra o clube; Thiago Neves, Éderson, David e Fabrício Bruno já acionaram a equipe na lei, a intenção dos atletas é que o clube pague seus direitos e que rescinda imediatamente seus respectivos contratos. Egídio, Dodô, Henrique, Joel, Jadson, Ezequiel e Pedro Rocha já saíram do clube, que ainda pode ter mais baixas, casos como de jogadores com salários altos Dedé, Fábio, Léo, Fred, Ariel Cabral e Robinho são um deles.

Algumas outras contratações:

O Fluminense anunciou o atacante Fernando Pacheco ex-Sporting Cristal do Peru.

O Athletico Paranaense oficializou à contratação de Marquinhos Gabriel ex-Cruzeiro.

No Coritiba, o zagueiro Rhodolfo ex-Flamengo foi anunciado.

Redação CSul – Alisson Marques