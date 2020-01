Mercado da bola em dia agitado: Gabigol fica no Fla; Diego Souza retorna ao Grêmio; Boschilia no Inter e Honda perto do Fogão

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

A terça-feira foi bem agitada no mercado da bola. Grandes clubes do futebol brasileiro seguem se reforçando para 2020.

Gabigol fica no Fla

Enfim, a novela Gabriel e Flamengo chegou ao fim. O clube brasileiro se acertou com a Inter de Milão (detentora dos direitos do jogador) e Gabriel ficará no rubro-negro até 2024. A transação gira em torno de 17 milhões de euros (cerca de R$ 78,6 milhões) por 90% dos direitos. O próprio jogador foi quem divulgou em suas redes sociais antes mesmo do Flamengo. “- A Nação me abraçou. Aqui vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos! Vibramos! Quebramos barreiras. Se é para o bem da Nação, eu fico!” disse Gabriel em sua conta no twitter.

Diego Souza volta ao Grêmio após 13 anos

Após 13 anos, o atacante Diego Souza retorna ao Grêmio. O jogador irá assinar contrato por uma temporada com o clube gaúcho.

Com a contratação de Diego, o Grêmio chega a sete reforços na temporada. O Tricolor já havia contratado o goleiro Vanderlei, os laterais Caio Henrique, Orejuela e Victor Ferraz, o volante Lucas Silva e o meia Thiago Neves.

Foto: Divulgação Grêmio

Boschilia no Inter

Sem nenhum alarde e sem deixar “vazar” um possível acordo, o Inter anunciou o meia Gabriel Boschilia ex-São Paulo que estava no Mônaco da França.

Boschilia tem 23 anos e surgiu como uma grande promessa no São Paulo, conviveu com altos e baixos na França e agora espera reencontrar o bom futebol no colorado.

O jogador assinou contrato por três temporadas com o Internacional. Boschilia é o sexto reforço contratado pelo Inter na temporada. Antes dele, a direção anunciou as contratações dos laterais Rodinei e Moisés, do volante Musto, do meia Thiago Galhardo e do atacante Marcos Guilherme.

Foto: Divulgação Internacional

Honda perto do Botafogo



O japonês Honda jogador da seleção de seu país e com passagens por grandes clubes como Milan, foi oferecido ao Botafogo na última semana, mas, a princípio, o clube descartou a possibilidade. Com a euforia que tomou conta da torcida, o Alvinegro reavaliou a situação e fez uma proposta ao japonês dentro de sua realidade financeira.

Nos últimos dias, clube e representantes do jogador trocaram informações. Como alguns meios de comunicação já estavam dando certo a chegada de Honda ao Botafogo, o jogador resolveu escrever em uma rede social que ainda “está em fases de conversas com representantes do time brasileiro.”