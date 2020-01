Mercado da bola: Dupla no Fogão; Michel no Fortaleza; Pacote no Flu; Prass no Ceará e Allan no Galo

Pin Compartilhar 0 Compart.

O fim da última quarta-feira (8) e o início desta quinta-feira (9), foram bastante agitados no mercado de transferências do futebol brasileiro.

No Rio, o Fluminense anunciou um pacote de reforços, são eles: Caio Paulista ex-Avaí, Felippe Cardoso ex-Ceará e Hudson ex-São Paulo. Além deles, o Flu já tinha acertado a vinda do lateral-esquerdo Egídio e do volante Henrique, ambos do Cruzeiro, além do meia Yago Felipe ex-vitória.

Hudson já no Rio para acertar com o Fluminense/Foto: Reprodução Redes Sociais

Continuando no Rio, o Botafogo anunciou duas contratações na manhã desta quinta-feira (8), chegaram no fogão o zagueiro Ruan Renato ex-Figueirense e o lateral Guilherme Santos ex-Paraná Clube. Antes da dupla, o Botafogo já havia anunciado cinco nomes: os volantes Thiaguinho e Luiz Otávio, o meia Bruno Nazário e o atacante Pedro Raul.

No Ceará, a dupla da capital segue se reforçando, no final da última quarta-feira (8), o “vôzão” anunciou Fernando Prass ex-goleiro do Palmeiras. Já na tarde desta quinta-feira (9), o Fortaleza do técnico Rogério Ceni, acertou à vinda por empréstimo de Michel ex-volante do Grêmio.

Prass com a camisa do Ceará/Foto: Divulgação Ceará

O Galo foi outro clube que se reforçou nas últimas horas, chegaram no alvinegro o volante Alan ex-Fluminense e o jovem colombiano Dylan Borrero de apenas 18 anos.

Allan é o novo reforço atleticano/Foto: Divulgação Atlético Mineiro

Redação CSul – Alisson Marques