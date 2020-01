Mercado da bola: Dupla de reforços no Cruzeiro; Thiago Neves no Grêmio e reforços de MG no RB Bragantino

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques

O Cruzeiro apresentou dois reforços para 2020. Os nomes da vez na Toca da Raposa são o do meia Éverton Felipe ex-Athletico Paranaense (pertence ao São Paulo) e do atacante Roberson ex-RB Bragantino.

Os dois jogadores foram apresentados na manhã desta segunda-feira (27). Éverton chega por empréstimo até o fim de 2020. O jogador mostrou sua felicidade e vontade de jogar no Cruzeiro, para ele essa é uma oportunidade única de reencontrar o bom futebol e reerguer o Cruzeiro. Já Roberson mira chance única no Cruzeiro, o atacante espera poder ajudar o Cruzeiro com gols e experiência, tendo em vista que mais de 70% do elenco cruzeirense é formado pela base.

Thiago Neves no Grêmio

O Grêmio acertou com o meia Thiago Neves ex-Cruzeiro. Sonho antigo de Renato Gaúcho, Thiago chega ao Grêmio após uma temporada cercada de polêmicas e pouco futebol. O ex-camisa 10 cruzeirense foi considerado um dos pivôs pelo rebaixamento da equipe mineira no Brasileirão. Além disso colecionou polêmicas, como desentendimentos com Rogério Ceni (na época treinador do Cruzeiro), um suposto áudio vazado para o ex-gestor de futebol Zezé Perrella onde Thiago cobrava por atrasos na véspera de um jogo importante contra o CSA, pênalti polêmico perdido contra o mesmo CSA, além de ter sido visto na noite de BH, na véspera de um jogo importante do Cruzeiro contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

Agora no Grêmio, Thiago espera reencontrar o bom futebol e ter seu nome falado apenas por seu bom desempenho dentro de campo. O meia de 34 anos fechou contrato com o Grêmio por uma temporada.

Thiago Neves é o sexto reforço do Grêmio para a temporada. O clube contratou até o momento o goleiro Vanderlei, os laterais Victor Ferraz, Orejuela e Caio Henrique e o volante Lucas Silva.

Foto: Divulgação Grêmio

Dupla mineira no RB Bragantino

O RB Bragantino segue se reforçando para a temporada de 2020. Os nomes da vez no “massa bruta” são o do treinador Felipe Conceição ex-América Mineiro e o lateral Weverton ex-Cruzeiro, que ficou conhecido por dar uma caneta em Neymar num treino da Seleção Brasileira.

Em nota o América-MG já confirmou a saída do treinador para o clube paulista, confira:

“O América Futebol Clube informa que Felipe Conceição não é mais técnico do Clube. Neste sábado, Felipe comunicou à diretoria americana que aceitou uma proposta do Red Bull Bragantino-SP e pediu demissão. Como o contrato de Felipe Conceição está em vigor, a equipe paulista terá de arcar com a multa rescisória prevista no vínculo.