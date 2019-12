Mercado da Bola 2020: Veja o movimento de contratações dos clubes brasileiros para a próxima temporada

Pin Compartilhar 0 Compart.

A temporada no futebol brasileiro mal acabou e os clubes já seguem se movimentando no mercado, o CSul traz a cada dia, uma nova movimentação no mercado da bola. Confira:

Flamengo: No Flamengo que ainda disputa o Mundial de Clubes, a bola da vez é Pedro Rocha, o atacante que pertence ao Spartak Moscou da Rússia e está emprestado ao Cruzeiro não fica para próxima temporada e pode fechar com o rubro-negro pra 2020. Outro cruzeirense que interessa ao Flamengo, e o lateral Orejuela, emprestado pela Ajax ao clube mineiro, o jogador diz ter interesse em jogar à serie A em 2020, além disso o Cruzeiro tem de pagar 1,5 milhão de euros pra ficar com o jogador, o que pode dificultar devido a grave crise financeira enfrentada pelo clube.

Corinthians: No Timão, o nome é Luan. O ex-atacante gremista acertou na última sexta-feira à ida para o time de Parque São Jorge, além dele o treinador Thiago Nunes ex-Atlhetico Paranaense á havia fechado.

Palmeiras: Após desistência de Sampaoli, o verdão anunciou o ex treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo como comandante para 2020, essa será a quinta passagem do técnico pelo clube paulista.

São Paulo: No tricolor paulista, apenas uma movimentação foi feita até agora, trata-se da troca entre Victor Bueno que veio do Santos, e Raniel que foi para o time da baixada.

Santos: Além de Raniel, o Santos anunciou também à chegada de Mádson ex-lateral do Atlhetico Paranaense.

Fluminense: O tricolor das laranjeiras está com cara nova no banco, Odair Helmann ex técnico do Internacional foi anunciado como comandante para o próximo ano.

Vasco: Após saída de Luxa, a equipe de São Januário sonda outros treinadores; Abel Braga seria o nome favorito ao cargo.

Botafogo: O clube da estrela solitária ainda não se movimentou no mercado.

Grêmio: Na equipe de Renato Gaúcho, apenas o lateral Victor Ferraz ex-Santos deve ser confirmado por enquanto, além da saída de Luan.

Internacional: O Inter aguarda a chegada do seu novo treinador, Eduardo Coudet argentino, ex-Racing é o nome para 2020 no colorado.

Atlético Mineiro: O galo, segue devagar no mercado, apenas o lateral Mailton ex-Operário foi anunciado. O time mineiro ainda sonha com Jorge Sampaoli para 2020.

Cruzeiro: Rebaixado á série B e em grave crise política e financeira, a raposa ainda não fez movimentações no mercado.

Athetico Paranaense: No furacão saíram Marcelo Cirino, Bruno Guimarães e Marco Rubén, além do treinador Thiago Nunes. Para 2020, o atual campeão da Copa do Brasil trouxe o atacante Reinaldo ex-Criciúma e o volante Léo Gomes, ex-vitória

*Matéria em atualização, à cada nova transferência a postagem será atualizada.

Redação CSul – Alisson Marques