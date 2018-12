Varginha poderá receber 500 mil de emenda parlamentar para compra de equipamentos e manutenção da parte elétrica do estádio.

No dia 24 de outubro de 2018, o diretor do Boa Esporte, Rildo Moraes, se encontrou em Brasília com o Deputado Vítor Paulo, onde foram até o Ministério do Esporte e conversaram com o Sr. André Argolo, para conseguir recursos para a troca do Placar eletrônico do Melão, manutenção da sua parte elétrica e algumas possíveis melhorias no mesmo. Neste sábado, dia (16), o diretor recebeu o comunicado do Deputado Federal Vítor Paulo, que a solicitação já fora entregue à Lei Orçamentaria Anual (2019) do Congresso Nacional.

“Gostaria de agradecer ao Deputado Federal Vítor Paulo, que não mediu esforços para conseguir esta verba para a cidade. Fico feliz do Boa Esporte estar ajudando ainda mais Varginha, uma cidade que temos um profundo respeito. E ainda estamos batalhando por mais alguns recursos, que se Deus quiser, ainda irão sair em 2019. O Melão é um importante patrimônio/cartão postal da cidade e merece todo o nosso cuidado” declarou Rildo Moraes.

Pela primeira vez o Melão poderá ter toda a sua estrutura elétrica reformada e atualizada.

Fonte e foto: Instagram Boa Esporte