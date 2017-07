Meia do Ajax tem danos cerebrais irreversíveis, após mal súbito

O meio-campista Abdelhak Nouri, jogador de 20 anos do Ajax, foi diagnosticado com danos cerebrais graves e permanentes, cinco dias após sofrer um mal súbito durante amistoso de pré-temporada de seu time na Áustria. O clube holandês confirmou a condição do seu atleta em publicações no seu perfil no Twitter.

O meio-campista caiu desacordado durante uma jogada de ataque do seu time, durante o segundo tempo do jogo contra o Werder Bremen. Um companheiro do Ajax se aproximou e chamou a atenção do árbitro. O médico do time e uma ambulância entraram no gramado para prestação dos primeiros socorros. Nouri foi levado a um hospital de helicóptero, e a partida acabou sendo encerrada aos 25 minutos do segundo tempo. A causa do problema foi uma arritmia cardíaca, mas o Ajax nega que Nouri sofresse de problemas no coração.

O caso de Nouri gerou comoção no mundo do futebol. Jogadores e torcedores enviaram mensagens de apoio ao atleta em uma campanha feita na internet. “Essa é a pior mensagem possível. É terrível. Nós sentimos muito pelos pais, irmãos e outros parentes. O sofrimento deles é impossível de descrever”, declarou Edwin Van der Sar, ex-goleiro e atual CEO do Ajax.

Internado em um hospital em Innsbruck, na Áustria, Nouri foi tirado do coma induzido nesta quarta-feira, o que permitiu aos médicos avaliarem a sua condição cerebral com mais detalhes. O atleta não corre risco de morrer, segundo o clube holandês.

“O Ajax está profundamente triste com as notícias de que Abdelhak Nouri foi diagnosticado com dano cerebral permanente e severo. Nossos pensamentos e orações estão com ele e as pessoas próximas a ele nesse momento difícil”, escreveu o clube holandês no Twitter.

Fonte: Noticias ao Minuto