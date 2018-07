Medalhista olímpico morre esfaqueado após assalto

O patinador cazaque Denis Ten, de 25 anos, morreu nesta quinta-feira (19) após ser esfaqueado em um assalto em Almaty, no Cazaquistão. Ele foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Denis foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, e também participou das Olímpiadas de Pyeongchang 2018 e Vancouver 2010.

De acordo com a imprensa local, dois criminosos tentaram roubar os retrovisores do carro de Dan.

A morte do atleta foi confirmada por um porta-voz do governo cazaque. Pelo Twitter, o Comitê Olímpico Internacional divulgou uma mensagem de Thomas Bach, presidente do órgão, lamentando o ocorrido.

“Denis Tem foi um grande atleta e um grande embaixador do esporte. Uma personalidade calorosa e um homem charmoso. É uma tragédia perdê-lo tão novo”, disse Bach.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Getty Images