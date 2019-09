MC Koringa se une a ídolos da música e do Flamengo para gravar canção que comemora o mundial de 81

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta terça-feira (17), artistas e ídolos do Flamengo se reuniram em estúdio em um projeto de Ivo Meireles para gravar a música ‘Dezembro de 81’, versão de ‘Primeiros Erros’ de Kiko Zambianchi, que se tornou um dos principais gritos da torcida rubro-negra nos estádios. A canção celebra a conquista do título mundial Rubro-Negro, em 1981. Naquele ano, o Flamengo bateu o Liverpool, campeão europeu, por 3 a 0.

MC Koringa foi um dos astros da música convidados para a gravação do projeto: “fui convidado pelo Ivo Meirelles para gravarmos essa versão adaptada por Eric Barceleiro para ser um tipo de hino da torcida do Flamengo. A ideia do Ivo e de Rodrigo Santos (Ex Baixista do Barão Vermelho) era criar uma versão que tocasse os torcedores na alma. Kiko Zambianchi, apesar de ser santista, autorizou a versão ficou muito feliz por ela ter sido usada neste projeto. E agora nessa versão, essa música vai poder estar com os torcedores aonde eles estiverem”.

Ídolos rubro-negros como Júnior, Adílio, Nunes, Júnior, Andrade e Mozer participaram da gravação, que tem produção de Rodrigo Santos e do próprio Meirelles. MC Koringa, que é flamenguista, fala da emoção de encontrar estes ídolos do time em estúdio: “quando fui convidado pelo Ivo, achei que estava indo ao estúdio apenas para uma gravação. Para a minha surpresa, não foi apenas uma gravação. De repente começam a chegar, Adílio, Mozer, Andrade, Nunes, Júnior Maestro, e eu ali, sem acreditar no que estava vendo, ao lado de alguns dos responsáveis por colocar os Ingleses na roda em 81 e conquistar o Campeonato Mundial, que estavam ali para serem homenageados e cantarem junto conosco. Um dia para jamais esquecer.”.

Além dos ídolos da década de 80, estavam presentes Kiko Zambianchi, Ivo Meirelles, Rodrigo Santos, Broder Mario e Léo Jaime, além de Rodrigo Rodrigues, Gustavo Camardella, Eduardo Chermont, Leonardo Lattavo, Jorge Pontual, Lucas Frainer, Sandro Rilho, Mauro Bianchi, Alcides, Babi Furtado e Dantas Jr.

Fonte: MF Press Global / Fotos: Reprodução / MF Press Global