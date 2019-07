Master da Caldense vence Oriente; Equipe fará amistoso contra o Santos em setembro

Os Veteranos da Caldense realizaram mais um amistoso. A partida ocorreu no sábado (13) no Ronaldão e a Caldense venceu o Oriente de Passos por 3 a 2. Gols de Claudinho, Flavinho e Tiago Granato para o Verdão, Vandinho e Luis Carlos para os visitantes.

No dia 7 de setembro, em comemoração ao aniversário de 94 anos da Caldense, o master alviverde irá enfrentar o master do Santos no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, às 16h. Haverá preliminares com jogos de futebol feminino, categorias de base e com os times da categoria 50 anos da Veterana. Os ingressos custam 10 reais e estão sendo vendidos antecipadamente com Paulo Roberto e Antônio Carlos Cava, através dos telefones (35) 9 9913-6054 ou (35) 9 9913-0803.

Fonte: ASCOM Caldense Foto: Reprodução