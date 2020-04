Mascote do Boa Esporte usa máscara em prol de prevenção ao coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Prefeitura de Varginha

A exemplo do ‘ET de Varginha’, outra figura emblemática na cidade também se conscientizou e entrou no combate de enfrentamento ao novo coronavírus. O ‘Corujão’ mascote do Boa Esporte, passeou pelas ruas do centro na tarde desta quinta-feira (23) com uma máscara e acompanhando de duas assistentes, onde alertou a população sobre os cuidados a serem tomados para evitar o contágio de Covid-19.

O prefeito de Varginha, Verdi Lúcio Melo agradeceu e parabenizou a diretoria boveta. “Queremos parabenizar a direção do Boa, na pessoa do Rildo Moraes por fazer parte do nosso time de enfrentamento do Covid 19.” – disse.