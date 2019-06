Marta treina com grupo e aumenta chances de jogar contra a Austrália

Uma boa notícia para a seleção brasileira feminina nesta terça-feira, em Montpellier. Pela primeira vez, Marta foi a campo e treinou normalmente com bola junto ao restante do grupo do Brasil. Indício de que a craque está praticamente recuperada de uma lesão muscular na coxa esquerda que a tirou da estreia na Copa do Mundo Feminina, contra a Jamaica, no último domingo.

Com a participação no treino, Marta provavelmente estará disponível para o duelo decisivo contra a Austrália, na próxima quinta-feira (13), pela segunda rodada do grupo C do Mundial que acontece na França, a partida acontece ás 13h no estádio Stade De La Mosson, na França.

Marta sofreu a lesão no último dia 24 de maio, ainda em Portugal, no começo da preparação do Brasil para o Mundial. Desde então, se empenhou na recuperação com seguidas sessões de fisioterapia e musculação e voltou a trabalhar em campo há exatamente uma semana. No entanto, não ficou apta para a estreia na Copa.

Fonte: Globo Esporte