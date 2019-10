Maré ruim para Mineiros – Cruzeiro empata novamente, enquanto Atlético é goleado e troca comando

Pin Compartilhar 0 Compart.

Flamengo vence e se isola na ponta, Palmeiras retoma segundo lugar e Vasco e Fluminense respiram contra degola

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Liamara Polli/AM Press & Images/Folhapress

Em mais uma rodada péssima para os mineiros na Série A do Brasileiro, o Flamengo é que continua chamando as atenções com um futebol condizente. O Cruzeiro acabou levando gol de empate da Chapecoense no último lance da partida e segue pressionado na zona de rebaixamento. Já o Atlético, goleado no Independência pelo Grêmio, demitiu Rodrigo Santana e já anunciou Vagner Mancini. Na Arena da Baixada, Bruno Henrique sobrou, marcou dois e deixou o Flamengo tranquilo na ponta.

Mineiros

Ruim para um, péssimo para o outro. Cruzeiro e Atlético não conseguem reencontrar o bom futebol e estão cada vez mais desesperados na tabela de classificação.

O Galo, que jpa foi líder nesta edição, saiu do Independência depenado pelos comandados de Renato Gaúcho. 4×1 e o técnico demitido. Galhardo, em falha de Wilson, Maicon, Pepê e Alisson anotaram os gols gremistas, enquanto Di Santo descontou. Com a derrota, o Galo fica com 31 pontos, na 11ª colocação, seis pontos do CSA, primeiro na zona da degola. Cazares ainda terminou expulso. Na manhã desta segunda, o Galo anunciou Vagner Mancini como novo treinador.

Já o Cruzeiro completou oito jogos sem vencer. A marca negativa está preocupando jogadores, comissão e torcida. Jogando em Chapecó, contra a frágil Chapecoense, lanterna da competição, os comandados de Abel Braga venciam a partida até os 49 do segundo tempo quando Camilo marcou para empatar. A raposa havia marcado com Dedé, aos 4 do primeiro tempo. A Chape chega ao 10º jogo sem vitória e continua na última colocação, enquanto o Cruzeiro fica com 22 pontos, quatro a menos que o Ceará, primeiro fora do Z4.

Liderança

Bruno Henrique marcou duas vezes diante o Athletico na Arena da Baixada para fazer o Flamengo abrir 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras. Desde 1974, com um 2 a 1 no Couto Pereira, gols de Zico e Paulinho, os cariocas não venciam o Furacão como visitante pelo Brasileirão. O Palmeiras contou com gol de Thiago Santos para voltar a vencer depois de três jogos. A equipe alviverde aproveitou e retomou o segundo lugar, graças ao empate do Santos com o Internacional por 0x0, no Beira-Rio.

Respiro

Vasco e Fluminense respiraram na rodada, juntamente com o Ceará. Ameaçados de rebaixamento, os times conseguiram vitórias importantes no final de semana. Com mais uma grande partida de Talles Magno e gol de pênalti de Yago Pikachu, o Vasco venceu o Fortaleza por 1×0 em São Januário. Já no Castelão, o Ceará derrotou o Avaí por 1×0 com gol de Bergson, aos 44 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Ceará chegou aos 26 pontos e saiu da zona da degola, agora em 16º. O Avaí segue com 17 pontos, na vice-lanterna.No Maracanã, Nenê e Daniel marcaram para o Fluminense diante o Bahia. O Tricolor baiano acumulou o terceiro jogo sem vitória – duas derrotas e um empate.