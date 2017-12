Marcos Rocha por Róger Guedes, Atlético-MG e Palmeiras fecham troca

Atlético-MG e Palmeiras fecharam a troca de Marcos Rocha por Róger Guedes nesta quarta-feira. O lateral-direito vai assinar um vínculo de um ano com o Verdão, por empréstimo, mesma condição que o atacante terá no Galo. O contrato do lateral com o Galo, que ia até o fim de 2018, foi renovado até o fim de 2019. Negociação está condicionada à aprovação nos exames médicos.

Ao contrário do que foi especulado, a troca será fechada no perfil “um por um”. João Pedro e Fabiano, laterais do Palmeiras, chegaram a ter o nome falado em relação a um possível envolvimento no negócio, mas a hipótese não se confirmou.

Mineiro de Sete Lagoas, Marcos Rocha tem uma grande história no Atlético-MG. Revelado pelo clube, já passou de 300 jogos com a camisa do Galo e foi figura importantíssima nas conquistas recentes do clube – destacam-se os títulos da Libertadores (2013) e da Copa do Brasil (2014).