Mano orienta ‘treino alemão’, e trio participa normalmente de atividade

O Cruzeiro seguiu os trabalhos na manhã desta quinta-feira de olho no clássico diante do América, marcado para domingo, às 17h, no Mineirão. Mano Menezes e Sidnei Lobo, seu auxiliar, comandaram um “treino alemão” na Toca da Raposa II. O elenco foi dividido em três grupos: enquanto dois se enfrentavam em campo reduzido, o terceiro se separava em posições pré-determinadas fora das quatro linhas para servir de apoio a um dos times que atuava.

Rafinha e Fred, que deixaram a atividade dessa quarta mais cedo, e Edilson, que havia sido poupado, trabalharam normalmente.A atividade é tradicionalmente conhecida por “treino alemão” por ter sido importada da Alemanha, conforme relatam ex-jogadores. Na prática, os times que se enfrentavam podiam usar o apoio da equipe que estava fora das quatro linhas, facilitando jogadas ou servindo de atalho para chegar ao gol adversário. Os atletas se posicionavam separadamente e em lugares pré-determinados pela comissão técnica fora de campo. Destaque para as finalizações de Edilson e Judivan e para a vontade do zagueiro Dedé e de Rafinha, que saiu furioso de campo com a derrota de seu time.

Principal jogador do Cruzeiro, o meia Thiago Neves só participou do aquecimento em campo e seguiu para a academia da Toca da Raposa II, onde realizou trabalhos físicos. Também estavam com os preparadores do clube o lateral-direito Ezequiel e o zagueiro Manoel. Os atacantes David e Sassá seguem se recuperando de lesões. Diretor médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina detalhou à reportagem o tratamento de Sassá.

Ausente dos dois últimos compromissos do Cruzeiro, o argentino Lucas Romero treinou com o restante do grupo na Toca da Raposa II. Nessa quarta-feira, ele havia feito trabalhos físicos em campo, como corridas em volta do gramado. A tendência é que ele volte a constar na lista de relacionados para o jogo diante do América.

Antes do compromisso contra o Coelho, Mano Menezes ainda terá dois dias de treinamento com o elenco do Cruzeiro. Nesta sexta-feira, o trabalho será no período da tarde, às 16h30. Já no sábado, véspera do clássico, o treinador orienta atividades na parte da manhã, na Toca da Raposa II. Mais de 43 mil sócios já garantiram presença no duelo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Superesportes / Foto: Ramon Lisboa