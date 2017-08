Mano fala sobre chances do Cruzeiro na Copa do Brasil: ‘Não vamos atrás de milagre’

A derrota por 1 a 0 para o Grêmio não foi vista como “fim do mundo” para o Cruzeiro, que segue sonhando com a classificação à final da Copa do Brasil e aposta em boa atuação na próxima quarta-feira, às 21h45, no Mineirão. Na opinião do técnico Mano Menezes, esse feito, caso seja alcançado, não será nenhum milagre.

“O Cruzeiro vai ter a última oportunidade de passar para a final da Copa do Brasil. Penso que o Cruzeiro jogou por várias vezes o futebol que eu quero, ou que eu queria que jogasse. Nós sabemos que temos condições de jogar. Não vamos atrás de milagre na quarta-feira que vem. Vamos atrás de um jogo de futebol que já fizemos, inclusive contra o Grêmio, em termos de qualidade e desempenho de jogo. A gente sabe que nessa hora o índice de erro tem que ser baixo, pois o Grêmio se aproveita bem das condições que seus adversários oferecem. Mas nós vamos fazer na quarta-feira, podem ter certeza. E o cruzeirense pode confiar na nossa equipe do início ao fim”.

A referência para Mano Menezes é a atuação do Cruzeiro no empate por 3 a 3 com o Grêmio, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa partida, o time celeste produziu bastante em termos ofensivos – embora tenha falhado defensivamente – e marcou com Thiago Neves, Rafael Sobis e Robinho. “Se jogar o que jogou no 3 a 3, está perto da classificação”, frisou o treinador, desconsiderando os equívocos na marcação. “Quem disse que nós vamos tomar os gols que tomamos? Falei de jogar, de desempenho”. Para se classificar, o Cruzeiro precisa ganhar por dois gols de diferença. Se vencer por 1 a 0, a vaga na final será decidida nos pênaltis. Em caso de vitória cruzeirense por 2 a 1, 3 a 2 e 4 a 3 em diante, o Grêmio avançará no critério dos gols marcados fora de casa. Fonte: Super Esportes