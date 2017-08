Mano elogia momento e capacidade do elenco do Cruzeiro em disputa pelo G-6

O Cruzeiro chegou ao jogo de número 54 na temporada e, mesmo com o empate em casa contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, pode-se dizer que a equipe celeste está perto da maturidade necessária para buscar seus objetivos. A análise é do próprio comandante cruzeirense, Mano Menezes, que elogiou a capacidade do grupo em entender a proposta de jogo indicada pela comissão técnica ainda que a escalação tenha sido mesclada, com importantes peças ficando fora.

No duelo contra o Santos, foram poupados quatro titulares, além de Lucas Romero, que ainda se recupera de dores no tornozelo. Sem Leo, Henrique, Robinho e Alisson, jogaram Digão, Lucas Silva, Rafinha e Rafael Sobis. O camisa 7 ficou no banco no jogo de volta da semifinal contra o Grêmio, mas é peça de confiança de Mano Menezes, que o longo período no cargo é uma ferramenta a mais para ajudar na busca por esse entendimento em equipe.

“Nós não temos nenhuma dúvida de que nosso elenco é bom, já demos mostras disso. Para você tirar quatro jogadores do nível dos que saíram, de liderança e importantes para a equipe, enfrentar um jogo como esse e terminar do jeito que terminamos, em cima e muito perto de construir a vitória. Isso me deixa parcialmente contente. Eu queria a vitória porque jogamos melhor o segundo tempo e merecíamos vencer. Tivemos uma chance muito clara com o Rafinha para vencer”, disse Mano, que ampliou a análise sobre seu trabalho e o time.

“É o trabalho de um ano e pouco para quem consegue ficar no cargo nesse Brasil terrível de futebol. Aí você tem uma ideia clara e pode trocar jogadores que eles vão saber o que a equipe precisa fazer com mais naturalidade. É o que temos de vantagem em relação à outros”, argumentou o treinador, que vê seus comandados em um bom momento na temporada. Na sequência, além da luta para se manter no G-6 do Brasileiro, o Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Primeira Liga, e depois tem os dois confrontos da grande final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, nos dias 7 e 27 de setembro.

“O Campeonato Brasileiro é difícil mesmo. Poucas equipes conseguem fazer uma sequência de resultados grandes. Você joga um jogo fora, às vezes perde ou empata. Se empata em casa como nós hoje ou mais lá atrás, com o Botafogo e o Vitória, jogando bem. Essas são as dificuldades de um campeonato muito duro e temos que saber jogar, saber se comportar. Mas eu estou contente com o momento do Cruzeiro. Já estamos entendendo melhor e rendendo mais como equipe de um modo geral”, ponderou Mano.