Mancini fora do Vitória: Em carta, técnico comenta demissão

A quarta passagem de Vagner Mancini pelo comando técnico do Vitória chegou ao fim no último domingo (29) após a goleada sofrida para o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (30), o treinador divulgou uma carta de agradecimento ao clube baiano exaltando a oportunidade, o número de jogos que esteve à beira do campo e reconhecendo os problemas enfrentados em 2018.

“Foram 216 jogos à frente do clube em que trabalhei com muita dedicação, motivado especialmente pelo respeito e carinho que tenho pela instituição Esporte Clube Vitória”, escreveu Mancini. “Agradeço ao torcedor pela paciência. Se em 2017 ajudamos a salvar um clube do rebaixamento, reconheço que 2018 diante de algumas circunstâncias e condições, foi um ano complicado”, acrescentou.

Em pouco mais de um ano á frente do Vitória, Mancini comandou o time em 63 jogos, com 27 vitórias, 15 empates e 21 derrotas, um aproveitamento de 50,79%. Esses dados, entretanto, desconsideram o período no qual o treinador não pôde estar no banco de reservas pela punição por conta do envolvimento na confusão durante o primeiro Ba-Vi desta temporada, que terminou com nove expulsões.

Apesar de ter livrado o Leão do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2017, Vagner Mancini não conseguiu repetir o bom rendimento e o futebol apresentado no ano anterior em 2018. Inconstante, o Vitória apresentava muita disparidade de resultados e atuações jogando dentro e fora do Barradão, fato que ajudou a culminar na demissão após o revés do último domingo.

“Agradeço aos funcionários do clube e aos companheiros do dia a dia, que trabalharam juntos com a minha equipe e não pouparam esforços para tal. Saio do ECV convicto que dei o meu melhor. Meu eterno respeito ao clube! A vida segue. Obrigado a todos!!!”, finalizou.

Fonte: Gazeta Esportiva / Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press