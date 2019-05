Manchester United vence torneio interno de futebol society da Caldense

Chegou ao desfecho na noite de quarta-feira (22), na sede da Caldense, mais uma edição do campeonato de society adulto, categoria 25 a 45 anos. A competição agitou o clube desde o início de abril e contou com a participação de aproximadamente 100 associados, em oito times, divididos por duas chaves de quatro equipes.

Cada equipe levou o nome de um clube europeu. Na primeira fase todos jogaram contra todos dentro da chave, depois semifinal e final. No total foram 19 jogos e 205 gols marcados. O grande campeão foi o Manchester United, que superou o Real Madrid nos pênaltis na final por 2 a 1, após empate em 6 a 6 no tempo normal.

O goleiro menos vazado do torneio foi Paulista, do Ajax, com 21 gols sofridos. Já o título de artilheiro ficou com Matheus Lemes, o TC, que marcou 20 gols. A competição homenageou João Narciso Teixeira, popularmente conhecido por Tito e teve realização do diretor Jimi e organização do coordenador Edson Ferreira.

Além disso, durante a partida decisiva, foi inaugurada a nova iluminação do society com presença do presidente Rovilson Ribeiro e do vice Luís Fernando Soares.

Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Matheus Sanaiotte / Caldense