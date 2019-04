Mais de 40 atividades gratuitas para a população no projeto Varginha Mais Saudável

O projeto Varginha Mais Saudável, realizado pela Prefeitura de Varginha, por meio do projeto “Academia de Rua” da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL e Secretaria de Saúde – SEMUS, realizam mais uma edição neste sábado (6), das 8h às 12h, na Concha Acústica, no Centro.

O evento será em comemoração ao DIA MUNDIAL DA SAÚDE, com ênfase e foco na conscientização do AUTISMO e mês de combate ao CÂNCER!

As atividades são para toda a família. O evento vai oferecer aula de alongamento, ginástica, Zumba, Fitdance e muito mais! Paralelamente vão acontecer atendimentos na área de estética, saúde, beleza e psicologia.

Um dos organizadores, Flávio Pontes, adianta que haverá também “brindes, limpeza de pele, maquiagem, demonstração de gel para redução de medida abdominal, degustação de produtos naturais, auriculoterapia e muito mais, tudo com o objetivo de atrair as pessoas e despertar o interesse dos cuidados necessários com a saúde, principalmente com a atenção especial quanto à prevenção de doenças por meio de hábitos saudáveis na alimentação e prática de atividades físicas regular”, informou.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha