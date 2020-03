Maioria dos jogadores que deixaram o Cruzeiro após rebaixamento ainda não conseguiram emplacar sequência em novos clubes

“Egídio tem uma posição já consolidada nesse time do Fluminense, até pela diferença técnica em relação ao rival de posição, Orinho. Assim como Gilberto, no lado direito, é importante no apoio pela esquerda. A eficiência é maior nos jogos do Carioca, claro, onde o Fluminense é líder da classificação geral. Em geral, o nível de atuação tem sido satisfatório. A chegada de Wellington Silva abre espaço para que ele seja elemento surpresa. Mesmo quando Marcos Paulo era quem fazia a dobradinha com ele, havia entendimento razoável. Egídio soma duas assistências no Estadual”, analisou.

Henrique: sete jogos, nenhum gol. Está na reserva do Fluminense.

A transferência de Henrique foi uma das mais sentidas pela torcida do Cruzeiro. Capitão da equipe há muitos anos, com mais de 480 jogos disputados com a camisa celeste, ele optou por respirar novos ares depois do rebaixamento e acabou emprestado ao Fluminense. No Rio de Janeiro, ele tem lidado com algo que não estava na acostumado em Belo Horizonte: o banco de reservas.

Igor Siqueira relata que, antes do volante, estão entre os preferidos do técnico Odair Hellmann no elenco Tricolor o ex-Cruzeiro Hudson, e depois Yuri e Yago Felipe. Desta forma, a tendência é que Henrique siga na reserva por mais alguns jogos.