Luto no Boa Esporte – Morre Áurea Almeida de Moraes Costa, mãe do presidente e dos diretores da equipe

Nesta terça-feira (16), morreu aos 81 anos a mãe dos irmãos Moraes, que dirigem o Boa Esporte. Áurea Almeida de Moraes Costa além de matriarca da família, participava da diretoria do clube. A causa da morte não foi divulgada.

Áurea deixa os filhos Rone (presidente do Boa Esporte), Roberto e Rildo (que também exercem papel de diretores), Roni, Cátia e Keder, além de netos e bisnetos.

Segundo nota de pesar divulgada pelo Boa Esporte, o velório será realizado nesta quarta-feira (17), em Ituiutaba (MG), acompanhado pela família e por amigos. O sepultamento acontece logo depois, no cemitério São José.

“O Boa Esporte Clube vem por meio desta, com profunda consternação, comunicar o falecimento da Sra Áurea Almeida de Moraes Costa, matriarca da família do presidente e diretores do clube. Além de progenitora dos gestores, Sra Áurea também fazia parte da diretoria do clube.

Ela deixa os filhos Roni, Cátia, Keder, Rildo, Rone e Roberto, além de netos e bisnetos

Agradecemos a todos as mensagens de conforto. Elas só mostram o quanto ela era querida por todos. Devemos sempre lembrá-la com alegria, gratidão e muita saudade.

Aos que desejarem prestar as últimas homenagens, comunicamos que o velório será feito dia 17 de abril de 2019, em Ituiutaba/MG. Em seguida, será levado para sepultamento no cemitério São José, na mesma cidade. Desde já agradecemos a presença de todos.

De seus filhos, netos e demais familiares.”

Foto: Arquivo Pessoal